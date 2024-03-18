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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 20 - 22 Mart kataloğu: BİM'e çekme karavan geliyor! BİM'de bu hafta neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM'e çekme karavan geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çekme karavandan, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 20 - 22 Mart kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 20 - 22 Mart kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 18.03.2024 - 23:01
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        • 1

          BİM'e çekme karavan geliyor... Salı ve Cuma günleri yayımlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2

          BİM'E ÇEKME KARAVAN GELİYOR!

          Çekme Karavan: 239.000 TL

        • 3

          7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi: 13.499 TL

        • 4

          Polosmart Akıllı Saat 249 TL

          Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

          Telefon / Tablet Standı 79 TL

          Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

          Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

        • 5

          Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

          Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

          Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

          Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

          Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

          Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

          Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

        • 6

          Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

          Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

          Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

        • 7

          Metal Mutfak Rafı 999 TL

          4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

          Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

          Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL

        • 8

          Philips Sakal Düzeltici 479 TL

          Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

          Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

          Newton Denge Topları 149 TL

        • 9
        • 10
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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