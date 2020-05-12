BİM A101 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 13 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak BİM ve ŞOKkatalog ürünleri ile 14 Mayıs'ta başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.