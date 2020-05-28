BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 27 Mayıs'tan itibaren geçerli olan BİM ve ŞOK katalog ürünleri ile 28 Mayıs'ta yani bugün başlayan A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.