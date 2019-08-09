BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu ile yine çok sayıda üründe indiirm fırsatı yer alıyor. BİM'de bu hafta yaklaşan Kurban Bayramı'na hazırlık denilebilecek ürünler öne çıkıyor. Bıçak, mangal, tencere, kıyma makinesi gibi ürünlerin yanı sıra önemli tekstil ürünleri de indirimli fiyatlarla raflarda olacak. 9 Ağustos 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 9 AĞUSTOS

Regal Derin Dondurucu 649 TL