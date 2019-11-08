BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğunda indirimli ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden haberdar olmak isteyenler tarafından soruluyor. Bu hafta da elektroikten tekstil ürünlerine, küçük ev aletlerinde hobi ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 8 KASIM

Fakir Atria Elektrikli Süpürge 479 TL