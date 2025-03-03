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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 7 mart Cuma 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet geliyor!

        BİM 7 mart Cuma 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet geliyor!

        BİM 7 Mart 2025 aktüelini yayınladı. Bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet dikkat çekerken; mutfak gereçleri, çocuk oyuncakları, küçük elektrikli ev aletleri de aktüelde yerini aldı. İşte, BİM 7 Mart Cuma aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:00
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        • 1

          BİM 7 Mart itibarıyla geçerli olacak aktüeli yayınladı. Elektrikli bisiklet, motosiklet, oje kurutucu, siyah nokta temizleyici, çay makinesi, mini fırın, çabuk blender gibi çok çeşitli birçok ürün geliyor. İşte, BİM 7 Mart 2025 Cuma aktüeli...

        • 2

          Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

          Mini Fırın 1.690 TL

          Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

          Çubuk Blender 749 TL

          El Mikseri 799 TL

          Çay Makinesi 999 TL

          Fondü Seti 799 TL

          Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL

          LG 55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL

          HP230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

          Kablosuz Speaker 299 TL

          Solar Şarjlı El Feneri 299 TL

          Akıllı Saat 499 TL

        • 3

          Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

          Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL

          Kırışıklık Giderici 499 TL

          4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

          Tırnak Bakım 229 TL

          Kaş Düzeltici 129 TL

          Oje Kurutucu 129 TL

          Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

          Yüz Temizleme Fırçası 69 TL

        • 4

          Omuz Çantası Kadın 359 TL

          Punch Kırlent 169 TL

          Kırlent Punch Kiti 40x40 cm 249 TL

          Cüzdan 99 TL

          Yüz Havlusu ~50x70 cm 75 TL

          El Havlusu ~30x50 cm 34,50 TL

          Mutfak Bezi ~30x50 cm 59,50 TL

          Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

          Vakumlu Hurç 119 TL

          Pijama Takımı Erkek 299 TL

          Pijama Takımı Kadın 299 TL

          Flanel Gömlek Erkek 219 TL

        • 5

          Hikaye Kitapları 49 TL

          Zihin Açan Aktivite Kitapları Serisi 29 TL

          Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL

          İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 239 TL

          Oyuncak Çantalı Pet Seti 159 TL

          Karakterli Blok Oyuncak 79 TL

          Tahmin Etme Oyunu Bil Bakalım Kimim? 89 TL

          Metal Sök Tak Arabalar 79 TL

          Sürtmeli Hareketli Araba 99 TL

        • 6

          7 MART CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

          Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

          Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

          Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

        • 7

          Duvar Süsü 2'li 179 TL

          Fotoğraf Çerçevesi 259 TL

          Şık Kum Saati 499 TL

          Şık Kum Saati 159 TL

          Çam Ağacı Kar Küresi ~4,5 cm 129 TL

          Manyetik Kapaklı Notluk Seti 149 TL

          Pembe Fitilli Kapaklı Defter 139 TL

          Kalem Kutusu 189 TL

          Sedef Kapaklı Defter 199 TL

          Metal Figürlü Ponponlu Tükenmez Kalem 59 TL

          Renkli Simli Yaldızlı Bant 49 TL

          A4 Sekreterlikli Defter Seti 249 TL

          Kırtasiye Seti 299 TL

        • 8

          Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL

          Şekilli Silikon Mama Kaşığı 29,50 TL

          Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi 159 TL

          4'lü Süt / Mama Kabı 42,50 TL

          Figürlü Çocuk / Elbise Askısı 45 TL

          Lisanslı Çöp Kovası ~5,5 L 79 TL

          Yumurta Saklama Kabı 45 TL

          Kapaklı Saklama Kabı 129 TL

          4 Katlı Modüler Raf 269 TL

          Katlanır Çamaşır Selesi ~25 L 219 TL

          Manuel Su Pompası 59 TL

        • 9

          Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı 119 TL

          Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

          Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

          Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL

          Cam Vazo 199 TL

          Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL

          6’lı Cam Elma Şekilli Kupa 119 TL

          3’lü Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 159 TL

          3’lü Desenli Gravürlü Su Bardağı 149 TL

          Karnıyarık Tenceresi 399 TL

          Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL

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