BİM 7 mart Cuma 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet geliyor!
BİM 7 Mart 2025 aktüelini yayınladı. Bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet dikkat çekerken; mutfak gereçleri, çocuk oyuncakları, küçük elektrikli ev aletleri de aktüelde yerini aldı. İşte, BİM 7 Mart Cuma aktüeli...
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BİM 7 Mart itibarıyla geçerli olacak aktüeli yayınladı. Elektrikli bisiklet, motosiklet, oje kurutucu, siyah nokta temizleyici, çay makinesi, mini fırın, çabuk blender gibi çok çeşitli birçok ürün geliyor. İşte, BİM 7 Mart 2025 Cuma aktüeli...
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Mini Fırın 1.690 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
Çubuk Blender 749 TL
El Mikseri 799 TL
Çay Makinesi 999 TL
Fondü Seti 799 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL
LG 55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL
HP230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL
Kablosuz Speaker 299 TL
Solar Şarjlı El Feneri 299 TL
Akıllı Saat 499 TL
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Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL
Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL
Kırışıklık Giderici 499 TL
4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL
Tırnak Bakım 229 TL
Kaş Düzeltici 129 TL
Oje Kurutucu 129 TL
Siyah Nokta Temizleyici 249 TL
Yüz Temizleme Fırçası 69 TL
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Omuz Çantası Kadın 359 TL
Punch Kırlent 169 TL
Kırlent Punch Kiti 40x40 cm 249 TL
Cüzdan 99 TL
Yüz Havlusu ~50x70 cm 75 TL
El Havlusu ~30x50 cm 34,50 TL
Mutfak Bezi ~30x50 cm 59,50 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL
Vakumlu Hurç 119 TL
Pijama Takımı Erkek 299 TL
Pijama Takımı Kadın 299 TL
Flanel Gömlek Erkek 219 TL
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Hikaye Kitapları 49 TL
Zihin Açan Aktivite Kitapları Serisi 29 TL
Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL
İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 239 TL
Oyuncak Çantalı Pet Seti 159 TL
Karakterli Blok Oyuncak 79 TL
Tahmin Etme Oyunu Bil Bakalım Kimim? 89 TL
Metal Sök Tak Arabalar 79 TL
Sürtmeli Hareketli Araba 99 TL
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7 MART CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
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Duvar Süsü 2'li 179 TL
Fotoğraf Çerçevesi 259 TL
Şık Kum Saati 499 TL
Şık Kum Saati 159 TL
Çam Ağacı Kar Küresi ~4,5 cm 129 TL
Manyetik Kapaklı Notluk Seti 149 TL
Pembe Fitilli Kapaklı Defter 139 TL
Kalem Kutusu 189 TL
Sedef Kapaklı Defter 199 TL
Metal Figürlü Ponponlu Tükenmez Kalem 59 TL
Renkli Simli Yaldızlı Bant 49 TL
A4 Sekreterlikli Defter Seti 249 TL
Kırtasiye Seti 299 TL
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Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL
Şekilli Silikon Mama Kaşığı 29,50 TL
Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi 159 TL
4'lü Süt / Mama Kabı 42,50 TL
Figürlü Çocuk / Elbise Askısı 45 TL
Lisanslı Çöp Kovası ~5,5 L 79 TL
Yumurta Saklama Kabı 45 TL
Kapaklı Saklama Kabı 129 TL
4 Katlı Modüler Raf 269 TL
Katlanır Çamaşır Selesi ~25 L 219 TL
Manuel Su Pompası 59 TL
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Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı 119 TL
Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL
Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL
Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL
Cam Vazo 199 TL
Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL
6’lı Cam Elma Şekilli Kupa 119 TL
3’lü Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 159 TL
3’lü Desenli Gravürlü Su Bardağı 149 TL
Karnıyarık Tenceresi 399 TL
Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL
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