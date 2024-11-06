BİM 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM, 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Farklı kategoriden yüzlerce ürüne yer verilen aktüelde bu hafta; halı yıkama makinesi, beyaz eşya, masaj cihazı, şaç şekillendirici, tava-tencere gibi birçok ürüne yer verildi. İşte, BİM 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğu...
- 1
BİM 6-8 Kasım aktüel kataloğu yayınladı. Bu hafta markete; buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, derin dondurucu, halı yıkama makinesi, sunum tahtası, fırın kabı gibi yüzlerce farklı ürün geliyor. İşte, BİM 6-8 Kasım aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...
- 2
BİM AKTÜEL 6 KASIM KATALOĞU 2024
KUMTEL Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 204 L - 9.975,00 TL
İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990,00 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975,00 TL
Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990,00 TL
- 3
TRAX LED Yüz Maskesi 1.975,00 TL
Isıtmalı Masaj Cihazı 699,00 TL
Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290,00 TL
-
- 4
Nofrost Buzdolabı KEY 490 NF S 19.975 TL
Nofrost Buzdolabı KEY 430 NF E 15.975 TL
Buzdolabı KEY 330 STE 11.275 TL
8 kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM 9.750 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 801 KRT 9.875 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40H BMS (Gri) 10.750
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40H BM (Beyaz) 8.775 TL
- 5
BİM AKTÜEL 8 KASIM 2024 KATALOĞU
Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre 8.990 TL
Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL
Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.975 TL
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.575 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL
Kumtel Vakum Makinesi 850 TL
Philips Epilatör 715 TL
Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 475 TL
Polosmart Kablosuz Hoparlör 450 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu 399 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL
- 6
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL
Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL
Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL
Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL
Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL
Akasya Sunum Tabağı 159 TL
Akasya Sunum Tabağı 159 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 219 TL
Paşabahçe Kahve Yanı Bardak 4'lü 199 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 169 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 119 TL
LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50
-
- 7
Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL
Ören Bayan Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL
Ören Bayan Dikiş Kutusu Seti 129 TL
Kadın Pijama Takımı 349 TL
Erkek Pijama Takımı 289 TL
Erkek Pantolon 289 TL
Kadın Terlik 199 TL
Kol Çantası 289 TL
Telefon Çantası 259 TL
Cüzdan 135 TL
Bez Çanta 129 TL
Rubenis Şemsiye 129 TL
Kemer 89 TL
Yüz Havlusu 69 TL
El Havlusu 32,50 TL
Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 439 TL
- 8
Kadın Terlik Çeşitleri 99 TL
Erkek Terlik Çeşitleri 65 TL
Kadın / Erkek Keçe Terlikler 79 TL
- 9
Chef's Wok Tava 249 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL
Chef's Wok Tava 249 TL
Chef's Sahan 179 TL
Alpina Fırın Kabı 249 TL
Alpina Bıçak Seti 3'lü 319 TL
Metal Ekmek Kutusu 149 TL
Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 249 TL
Oval Saklama Kabı 3'lü 129 TL
Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 99 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL
Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL
Cam Kesme Tablası 99 TL
Dondurucu Saklama Kabı 3'lü 49 TL
-
- 10