Her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, buhafta da müşterilerinin karşısına mutfak eşyaları ve elektronik ürünlerle çıkıyor. BİM 23 AĞUSTOS 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Bulaşık makinesi, blender seti ve birçok mutfak eşyası BİM'de yerini alıyor. İşte, BİM 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...