20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Mart indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. BİMaktüel ürünler kataloğu haberimizde...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 20 MART 2020 CUMA
Dijitsu 55″ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2199 TL
HP Notebook 1899 TL
Casilda Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 89,90 TL
Tek Kişilik Nevresim takımı 69,90 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 179 TL
Büyük Boy ABS Valiz 109 TL
Orta Boy ABS Valiz 99,90 TL
Küçük Boy ABS Valiz 89,90 TL
Erkek Anorak Yelek 59,90 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 39,90 TL
Schwartz Saç Kesme Makinesi 69,90 TL
Dikiş Seti Stand 2,95 TL
Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 7,95 TL
Termo tabanlı Kadın Simli Spor Ayakkabı 32,90 TL
Kadın Baskılı Kadife Pijama Takımı 59,90 TL
Kadın Uzun Tayt 13,50 TL
Kadın Body 13,50 TL
12 parçadan oluşan Bambu Mutfak Seti 49,90 TL
Chef’s Krep Tava 21,90 TL
Standlı Kupa Seti 44,90 TL
Silverina Ayaklı Kek Tabağı 39,90 TL
Ayaklı İkram tabağı 24,90 TL
Cam Servis Tabağı 27,90 TL
Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 14,90 TL
Bıçak Spatula Seti 19,90 TL
Metal Sunum Ürünleri çeşitleri 9,90 TL
Balkon Kurutmalık 29,90 TL
40 parçadan oluşan Pilsan Mini Kent 19,90 TL
Bebek Puzzle 9,95 TL
Çocuk Hikaye Kitabı çeşitleri 6,95 TL
Pilsan Tekerlekli Hayvanlar Oyuncak Seti 22,90 TL
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