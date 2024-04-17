BİM aktüel kataloğu 19 Nisan... BİM'e bu hafta birçok aktüel ürünü geliyor. Drone, televizyon, tezgah altı buzdolabı, elektrikli bisiklet, kulaklık gibi teknolojik aletlerin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak da yüzlerce ürün rafta yerini alacak. İşte, BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

BİM 19 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti - 2.599 TL

Corby Drones Smart Drone - 1.599 TL

Dynamic Ahşap Kaykay - 399 TL

Polosmart Çocuk Kulaklığı - 249 TL

Gece Lambası - 79 TL

Işıklı Plazma Küre - 239 TL

Polosmart Karaoke Mikrofon - 299 TL