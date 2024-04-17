BİM'de bu hafta 23 Nisan şenliği var! BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu
BİM, haftalık aktüel kataloğunda birçok ürünü satışa çıkarıyor. Cuma günü BİM'e teknolojik aletler, mutfak malzemeleri gibi farklı parçalar geliyor. Bunun yanında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için oyuncak, terlik, kıyafet ve saat gibi birçok ürün de raflardaki yerini alacak. İşte, BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
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BİM aktüel kataloğu 19 Nisan... BİM'e bu hafta birçok aktüel ürünü geliyor. Drone, televizyon, tezgah altı buzdolabı, elektrikli bisiklet, kulaklık gibi teknolojik aletlerin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak da yüzlerce ürün rafta yerini alacak. İşte, BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
BİM 19 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti - 2.599 TL
Corby Drones Smart Drone - 1.599 TL
Dynamic Ahşap Kaykay - 399 TL
Polosmart Çocuk Kulaklığı - 249 TL
Gece Lambası - 79 TL
Işıklı Plazma Küre - 239 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon - 299 TL
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Argesta Erkek Tek Bantlı Terlik - 99 TL
Argesta Kadın Çift Toka Terlik - 99 TL
Argesta Erkek Kalın Taban Tek Bant Terlik - 119 TL
Argesta Kadın Tek Bantlı Terlik - 99 TL
Argesta Erkek Tek Toka Terlik - 99 TL
Argesta Kadın Çarpraz Terlik - 109 TL
Argesta Erkek Eva Sandatlet - 105 TL
Argesta Kadın Sauna Terlik - 89 TL
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Kot Görünümlü Taşlı Tayt - 85 TL
Çocuk Saat Karma Modeller - 169 TL
Argesta Desenli Terlik - 85 TL
Pop Girls Bileklik Yapma Seti - 279 TL
Argesta Çocuk Çift Toka Terlik - 95 TL
Argesta Çocuk Eva Sandalet - 89 TL
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BİM'DE BU CUMA NELER VAR?
Chefs Pro Karnıyarık Tenceresi - 249 TL
Chefs Pro Kapaklı Kavurma Sacı - 299 TL
Emsan Kek Kalıbı - 279 TL
Cam Baharatlık - 19,50 TL
Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti - 499 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti - 129 TL
Glass in Love Yaprak Gravürlü Cam Vazo - 119 TL
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Senna 65 İnç Framless Ultra HD Google TV - 17.499 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV - 18.999 TL
LG 50 İnç Ultra HD Smart TV - 17.499 TL
Ape Ryder Elektrikli Bisiklet - 39.999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.299 TL
Polosmart Oyuncu Klavyesi - 299 TL
Range Türk Kahve Makinesi - 899 TL
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Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitimi Kitabı - 199 TL
Clementoni Mekanik Canavar Kamyonlar - 499 TL
Uçar Oyuncak Polis İstasyonu Yol Seti - 229 TL
Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti - 199 TL
Konuşan Cansu Bebek - 199 TL
Pufu Pelüş Kedi Yastık - 229 TL