Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 17 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 17 Ocak aktüel kataloğu yayında! Bebek ürünleri satışa çıkıyor!

        BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta bebek ürünleri öne çıkarken aynı zamanda; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 17 Ocak kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel 17 Ocak kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel teknolojik ürünler ve bebek ürünleri raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 17 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2

          BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU İLE FİYAT LİSTESİ

          Chef's Derin Tencere 379 TL

          Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL

          Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 219 TL

          Glass in love Amber Borosilikat Sürahi 1400 cc 349 TL

          Glass in love Amber Çay / Kahve Seti 449 TL

          Glass in love Amber Ayaklı Meyve Kasesi 259 TL

          LAV Saklama Kabı 175 cc 59 TL

          LAV Saklama Kabı 700 cc 89 TL

          Köşegen Raf 159 TL

          Melamin Tepsi 99 TL

          Pelüş Sıcak Su Torbası 169 TL

          Tek Fiyat Plastik Ürünler 19,50 TL

          Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 25 TL

        • 3

          Mama Sandalyesi 479 TL

          Aktivite Minderi 319 TL

          Bebek Alt Açma Organizeri 109 TL

          Bebek Nevresim Seti 199 TL

          BabyCo Ana Kucağı 799 TL

          Bebek Kırlent 59 TL

        • 4

          Pufu Açılır Çocuk Koltuğu 799 TL

          İlk Arabam 399 TL

          Hareketli Kitaplar 39 TL

        • 5

          TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.575 TL

          TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL

          Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL

          Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL

          Arzum Çubuk Blender 890 TL

          Philps OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL

          Philips Süpürge 5.795 TL

          Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

        • 6

          Katlanabilir Su Kovası 169 TL

          Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL

          Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

          Katlanabilir Maşrapa 59 TL

          Oioi Silikon Mama Önlüğü 219 TL

          Oioi Mama Kaşığı 2'li 89 TL

          Oioi Basics Kase 229 TL

          Oioi Silikon Diş Kaşıyıcı 69 TL

        • 7

          Fisher Price İp Geçirme Oyunu 79 TL

          Fisher Price Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı 89 TL

          Fisher Price İlk Kitaplarım 69 TL

          Fisher Price Eğitici Köpekçik 999 TL

          DIYTOY İlk 100 Sözcük 99 TL

          Benim Hayvan Dostlarım Kitapları 32,50 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Yayın Kurumu: Katar Başbakanı ateşkesi duyuracak
        İsrail Yayın Kurumu: Katar Başbakanı ateşkesi duyuracak
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Habertürk Anasayfa