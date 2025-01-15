BİM 17 Ocak aktüel kataloğu yayında! Bebek ürünleri satışa çıkıyor!
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta bebek ürünleri öne çıkarken aynı zamanda; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 17 Ocak kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM aktüel 17 Ocak kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel teknolojik ürünler ve bebek ürünleri raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 17 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU İLE FİYAT LİSTESİ
Chef's Derin Tencere 379 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 219 TL
Glass in love Amber Borosilikat Sürahi 1400 cc 349 TL
Glass in love Amber Çay / Kahve Seti 449 TL
Glass in love Amber Ayaklı Meyve Kasesi 259 TL
LAV Saklama Kabı 175 cc 59 TL
LAV Saklama Kabı 700 cc 89 TL
Köşegen Raf 159 TL
Melamin Tepsi 99 TL
Pelüş Sıcak Su Torbası 169 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 19,50 TL
Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 25 TL
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Mama Sandalyesi 479 TL
Aktivite Minderi 319 TL
Bebek Alt Açma Organizeri 109 TL
Bebek Nevresim Seti 199 TL
BabyCo Ana Kucağı 799 TL
Bebek Kırlent 59 TL
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Pufu Açılır Çocuk Koltuğu 799 TL
İlk Arabam 399 TL
Hareketli Kitaplar 39 TL
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TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.575 TL
TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL
Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL
Arzum Çubuk Blender 890 TL
Philps OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL
Philips Süpürge 5.795 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL
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Katlanabilir Su Kovası 169 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL
Bebek Küvet Filesi 49,50 TL
Katlanabilir Maşrapa 59 TL
Oioi Silikon Mama Önlüğü 219 TL
Oioi Mama Kaşığı 2'li 89 TL
Oioi Basics Kase 229 TL
Oioi Silikon Diş Kaşıyıcı 69 TL
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Fisher Price İp Geçirme Oyunu 79 TL
Fisher Price Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı 89 TL
Fisher Price İlk Kitaplarım 69 TL
Fisher Price Eğitici Köpekçik 999 TL
DIYTOY İlk 100 Sözcük 99 TL
Benim Hayvan Dostlarım Kitapları 32,50 TL