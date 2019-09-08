Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflardaki yerini alacak. BİM 13 EYLÜL 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde Keysmart buzdolabı, Huawei Y5, Dect Telefon, 32gb bellek, aspiratör olmak üzere bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 13 EYLÜL ürünler kataloğu...