Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardaki yerini alacak. BİM 13 ARALIK 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde Smart Uydu Alıcılı 4 K UHD 55 ekran televizyon, Turbo Fırın, Döküm tencere, blender seti, set üstü ocak ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte BİM 13 Aralık ürünler kataloğu...