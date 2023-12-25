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        Haberler Gündem Eğitim BİLSEM yerleştirme kılavuzu yayımlandı

        BİLSEM yerleştirme kılavuzu yayımlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:04
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        BİLSEM yerleştirme kılavuzu yayımlandı
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        MEB'den yapılan açıklamada, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemlerin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirileceği bildirildi.

        İl tanılama komisyonlarınca 2-5 Ocak 2024'te ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarıyla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine, özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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