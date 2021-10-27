Billur Kalkavan, annesinin vefatıyla sarsıldı. 91 yaşındaki Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, annesiyle çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu.

"NASIL OLSA BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Kalkavan, "Bana ve kardeşim Rıza’ya can veren güzel annem bu sabah (dün) babamın yanına gitti. Tam 91 sene harika bir hayatı, nice şahane arkadaşı, müthiş anıları oldu. Bana göre dünyanın en iyi annesiydi. Ne mutlu bana ki bu yaşıma kadar seninle beraber olabildim. Senin kızın olduğum için de dünyanın en şanslı kızıyım. Babaya ve tüm dostlara selam söyle güzel annem. Nasıl olsa bir gün buluşacağız." ifadelerini kullandı.