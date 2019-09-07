"ARSIZ, TERBİYESİZ ÇOCUK KOŞUŞTURUYOR ETRAFTA"

Sen de evinde kalıp çocuğuna baksaydın. Ondan sonra buna çocuk yapmak deyin. Arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bir sürü çocuk koşuşturuyor etrafta. Hayatta hiçbir şey bilmiyorlar, biz anne babamızdan öğrendik her şeyi. Eğitim evde, öğrenim okuldadır. Eğitim yoksa öğrenimle olmuyor. Her çocuk doğuran da bir ego, yürüyüş değişiyor şöyle bir trip, görüyorum.