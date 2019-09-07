07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Billur Kalkavan, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kadınca programının konuğu oldu. Programda "Anne olmak çok matah bir şey değil" diyen Kalkavan'ın açıklamaları Twitter'da trend oldu. Kalkavan'ın sözlerine destek verenlerin yanı sıra birçok kişi de eleştirdi.
"SİZ PÖRTLETİN SONRA DADININ ELİNE VERİN"
Programda samimi açıklamalar yapan Kalkavan, çocuk doğurma hakkında şunları söyledi: "Çocuk öyle ezbere yapılacak bir şey değil. Çocuğu doğurmadan önce kendini ve maddi durumu ölçüp tartacaksın.
Bana 'Siz çocuk sevmiyorsunuz' diyorlar, çok sevdiğim için çocuk doğurmamış olabilir miyim? Siz böyle düşüncesizce pörtletin. Sonra verin bir tane dadının eline işe dönün hemen. Ondan sonra uykusuz cadı gibi gidin işe sinir hastası olarak. Öyle insanlar gördüm, geceleri evinde uyumuyor falan.
"ARSIZ, TERBİYESİZ ÇOCUK KOŞUŞTURUYOR ETRAFTA"
Sen de evinde kalıp çocuğuna baksaydın. Ondan sonra buna çocuk yapmak deyin. Arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bir sürü çocuk koşuşturuyor etrafta. Hayatta hiçbir şey bilmiyorlar, biz anne babamızdan öğrendik her şeyi. Eğitim evde, öğrenim okuldadır. Eğitim yoksa öğrenimle olmuyor. Her çocuk doğuran da bir ego, yürüyüş değişiyor şöyle bir trip, görüyorum.
"ANNE OLMAK ÇOK MATAH BİR ŞEY DEĞİL"
Diyorum ki şuradaki kedi, köpek, kertenkele, kuş hepsinin yavrusu oluyor. Kuşların her yıl 2-3 tane yavrusu oluyor, hiç kasılanı görmedim. Anne olmak da çok matah bir şey değil."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!