Billie Eilish TV'de çocuklara uykudan önce masal okuyacak

22 yaşındaki Billie Eilish, ağabeyi Finneas O'Connell ile birlikte yürüttüğü çok ödüllü şarkıcılık kariyeriyle tanınıyor. 'Barbie' film müziği için yaptıkları şarkıyla bu yılın başlarında Oscar kazandılar.

Eilish ilk single'ı 'Ocean Eyes'ı yayınladığında henüz 14 yaşındaydı. O zamandan bu yana üç popüler stüdyo albümü yaptı ve ilk arena turnesine 2021'de çıktı.