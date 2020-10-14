Kısa süre önce Rolling Stone dergisine verdiği röportajla adından söz ettiren Billie Eilish, internette en çok aratılan isimlerden biri. Genç şarkıcının hayranları Billie Eilish hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor. Peki, Billie Eilish kimdir? Billie Eilish kaç yaşında ve nereli? Billie Eilish vegan mı?
BİLLİE EİLİSH KİMDİR?
Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, 18 Aralık 2001'de Los Angeles'da doğdu. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. İlk single'ı "Ocean Eyes" viral hale geldi ve 2019 itibarı ile Spotify'da 194 milyondan fazla dinlendi. Ağustos 2017'de "Don't Smile At Me" albümünü çıkardı. Bu albümle kazandığı başarının ardından, Apple Music, Eilish'i bir ay sonra, Eylül 2017'de en yeni "Up Next" sanatçısı olarak adlandırdı. Eilish'in Mart 2019'da çıkardığı "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" adlı albümü onbeş ülkede bir numaralı albüm oldu. Aynı albümde yer alan "Bad Guy" adlı şarkısı da birçok ülkede bir numaralı şarkı oldu. 62. Grammy Ödülleri'nde altı dalda adaylığı bulanan Billie Eilish beş dalda ödül aldı.
BİLLİE EİLİSH VEGA MI?
O'Connell, Kaliforniya, Los Angeles'ta doğmuş ve Los Angeles Highland Park'ta büyüdü. Annesi oyuncu ve senarist Maggie Baird, babası aktör Patrick O'Connell olup, her iki ebeveyni de müzikle ilgileniyor. O'Connell İrlanda ve İskoç kökenlidir. Eilish, Tourette sendromu ve sinesteziye sahip olduğunu ve depresyon geçirdiğini ifade etmiştir. Vejetaryen olarak yetiştirilen şarkıcı, sosyal medyada düzenli olarak veganlığı desteklemektedir.
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