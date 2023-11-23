Bill Cosby hakkında yeni taciz suçlaması

Tüm bunların ardından Bill Cosby, yeni bir cinsel istismar davasıyla karşı karşıya kaldı. 1980'lerde 'The Cosby Show'da Bill Cosby ile birlikte çalışan adı açıklanmayan kadın, Cosby'nin kendisine ilaç verdiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.