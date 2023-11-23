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        Haberler Dünyadan Bill Cosby hakkında yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

        Bill Cosby hakkında yeni taciz suçlaması

        Cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan Billy Cosby, yeni bir cinsel istismar davasıyla daha karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:09
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          Bill Cosby, ABD'de cinsel saldırı suçlarından 3 yıl hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılmıştı. 85 yaşındaki ünlü komedyene daha sonra 9 kadın daha cinsel saldırı iddiasıyla dava açmıştı.

          Dava dilekçesinde, söz konusu 9 kadının 1979 - 1992'de Las Vegas, Reno ve Lake Tahoe'da bulunan ev, soyunma odaları ve otellerde uyuşturucuya maruz bırakıldığı ve saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

        • 2

          Tüm bunların ardından Bill Cosby, yeni bir cinsel istismar davasıyla karşı karşıya kaldı. 1980'lerde 'The Cosby Show'da Bill Cosby ile birlikte çalışan adı açıklanmayan kadın, Cosby'nin kendisine ilaç verdiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

        • 3

          Kimliği açıklanmayan kadın, şovu üzerinde çalışırken Bill Cosby ile tanıştıktan kısa bir süre sonra ona stil ipuçları vermeye ve soyunma odasında onunla oyunculuk egzersizleri yapmaya başladığını söyledi. Kadın, kendisini evine davet ettiğinde, bunu Cosby'nin sağlıklı imajı nedeniyle kabul ettiğini söyledi.

          Kadın; evde oyunculuk egzersizi sırasında alkol kullandıktan sonra bayıldığını, kendine geldiğinde kısmen soyunmuş olduğunu gördüğünü belirtti.

          Fotoğraflar: AP

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