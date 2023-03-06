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Haberler Girişimcilik

Bilişim Vadisi kapıyı mobilite girişimcilerine açtı

Bilişim Vadisi, Mobilite Hızlandırma Programı'na başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek programa son başvuru tarihi 27 Mart olarak belirlendi

Giriş: 06.03.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bilişim Vadisi kapıyı mobilite girişimcilerine açtı
HABERTURK.COM

Bilişim Vadisi, bu yıl Mobilite Hızlandırma Programı'nın üçüncüsünü gerçekleştirecek.

Son başvuru tarihi 27 Mart olarak belirlenen programa kayıt yapacak girişimcilere, mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentorlardan birebir mentorluk ve danışmanlık desteği, sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler, Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan öncelikli olarak yararlanma gibi faydalar sağlanacak.

Ayrıca, ulusal ve uluslararası yatırım fonları ile görüşme, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği, potansiyel işbirlikleri için OEM’ler ve tedarikçi firmalar ile görüşmeler de program kapsamında yer alıyor.

Girişimcilere, 1 milyon lira destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yararlanma, TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Desteği Programı'ndan yararlanma, program sonunda gerçekleşecek 'Demoday' ile yatırımcılarla buluşma gibi imkanlar da sunulacak

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