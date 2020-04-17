Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Toplantıda, alınan önlemler, haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.