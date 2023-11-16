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        Haberler Sağlık Bilim insanları vücuttan ayrılmış bir beyni canlı tutacak bir cihaz icat etti

        Bilim insanları vücuttan ayrılmış bir beyni canlı tutacak bir cihaz icat etti

        Bilim insanları, cihazın yeni teknolojilere ve hiç yapılmamış araştırmalara olanak sağladığını söylüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:06
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        Bilim insanları vücuttan ayrılmış bir beyni canlı tutacak bir cihaz icat etti
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        Bilim insanları bir beyni canlı tutabilen ve vücudun geri kalanından bağımsız olarak çalışmasını sağlayan bir cihaz icat etti.

        Independent'ta yer alan habere göre, ABD'deki UT Southwestern Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, anesteziyle uyutulan bir domuzun beynine giden kan akışını izole etmeyi başarırken, bilgisayarlı bir algoritma, organın ihtiyaç duyduğu gerekli kan basıncını, hacmini, sıcaklığını ve besin maddelerini muhafaza etti.

        Nörologlardan oluşan ekip, vücudun geri kalanından hiçbir biyolojik girdi almamasına rağmen, beyin aktivitesinin beş saatlik bir süre boyunca minimum değişiklik gösterdiğini bildirdi.

        Bilim insanlarına göre, deneyin başarısı, insan beynini diğer bedensel işlevlerden etkilenmeden incelemenin yeni yollarını açabilirken, teknoloji gelecekte beyin nakli gerçekleştirme potansiyelini de ortaya çıkarıyor.

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        UT Southwestern'deki Eugene McDermott İnsan Büyümesi ve Gelişimi Merkezi'nde nöroloji, pediatri ve fizyoloji profesörü olan Juan Pascual, "Bu yeni yöntem, vücuttan bağımsız olarak beyne odaklanan araştırmalara olanak tanıyarak fizyolojik soruları daha önce hiç yapılmamış bir şekilde yanıtlamamızı sağlıyor" dedi.

        Ekstrakorporeal pulsatil dolaşım kontrolü (EPCC) olarak adlandırılan ve türünün ilk örneği olan sistem, dış faktörleri dikkate almak zorunda kalmadan hipogliseminin beyin üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için şimdiden kullanılmaya başlandı.

        Düşük kan şekeri araştırmaları genellikle laboratuvar hayvanlarının gıda alımının kısıtlanmasını ya da insülin verilmesini içeriyor; ancak hayvan vücutlarının metabolizmayı değiştirerek bu faktörleri telafi etmek için kendi doğal yöntemleri bulunuyor.

        Beyni bu şekilde izole etmek, araştırmacıların besin alımının etkisini vücudun doğal savunma mekanizmalarından bağımsız olarak incelemelerine olanak sağladı.

        Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayınlanan 'Vücut dışı pulsatil dolaşım kontrolü (EPCC) altında domuz beyin fonksiyonunun korunması' başlıklı bir çalışmada detaylandırıldı.

        Araştırmacılar, bu ayın başlarında yayınlanan çalışmalarında, "EPCC altında yöntemlerimizle incelenen serebral aktivitenin korunması, her bir denek çalışması süresince sürdürüldü" sonucuna vardı.

        Pascual, "Oksijen takviyesi yapıldığında beyin dokusunun aşırı oksijenlenmesi ve kraniyotomi kullanıldığında hafif kafa içi basınç değişiklikleri dışında, bu sistem kafa içi basınç, doku oksijen satürasyonu ve sıcaklık gibi serebral fizyolojik parametrelerin neredeyse doğal seviyeleriyle ilişkilendirilmiştir" dedi.

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