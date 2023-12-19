Bilim insanları açıkladı! Kedi videoları izlemek sağlığa iyi geliyor!

KEDİ VİDEOLARI ASLINDA DUYGUSAL BİR DÜZENLEYİCİ Mİ?

Indiana Üniversitesi'nden yardımcı doçent Jessica Gall Myrick yaptığı 6500 kişilik anket sonucunda şu sözleri söyledi: "Bazı kişiler, internette kedi videosu izlemenin akademik bir araştırma için yeterince ciddi olmadığını düşünebilirler ancak, günümüzde internetin en popüler kullanımlarından birinin bu olduğu bir gerçek. Eğer internetin kişiler ve toplum üzerindeki etkisini gerçekten öğrenmek istiyorsak, biz araştırmacılar, internet kedilerini artık görmezden gelemeyiz. Hepimiz internette kedi videosu izlemişizdir ama bu kadar fazla kişinin neden bunu yaptığına veya üzerimizde ne gibi etkileri olabileceğine dair çok az deneysel çalışma bulunmakta. Bir medya araştırmacısı ve internet üzerinden kedi videoları izleyen biri olarak, bu pop kültür olayını incelemek zorunda olduğumu hissettim""