Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bilim insanları açıkladı! Kedi videoları izlemek sağlığa iyi geliyor!

        Bilim insanları açıkladı! Kedi videoları izlemek sağlığa iyi geliyor!

        Araştırmacılar, kedi videolarının izlenmesinin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. Bu keşif, video izlemenin sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde, ruh sağlığı ve stresle başa çıkma üzerinde de olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bilim insanları, yapılan çalışmaların sonucunda kedi videolarının insan sağlığına faydalı olduğunu belirtti. Bu bulgular, sadece eğlence odaklı değil, aynı zamanda stresi azaltma ve zihinsel refahı artırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

        • 2

          KEDİ VİDEOLARI ASLINDA DUYGUSAL BİR DÜZENLEYİCİ Mİ?

          Indiana Üniversitesi'nden yardımcı doçent Jessica Gall Myrick yaptığı 6500 kişilik anket sonucunda şu sözleri söyledi: "Bazı kişiler, internette kedi videosu izlemenin akademik bir araştırma için yeterince ciddi olmadığını düşünebilirler ancak, günümüzde internetin en popüler kullanımlarından birinin bu olduğu bir gerçek. Eğer internetin kişiler ve toplum üzerindeki etkisini gerçekten öğrenmek istiyorsak, biz araştırmacılar, internet kedilerini artık görmezden gelemeyiz. Hepimiz internette kedi videosu izlemişizdir ama bu kadar fazla kişinin neden bunu yaptığına veya üzerimizde ne gibi etkileri olabileceğine dair çok az deneysel çalışma bulunmakta. Bir medya araştırmacısı ve internet üzerinden kedi videoları izleyen biri olarak, bu pop kültür olayını incelemek zorunda olduğumu hissettim""

        • 3

          Yapılan ankette kedi videosu izleyen kişiler kendilerinde oluşan fiziksel ve duygusal değişiklikleri rapor etmişlerdir. Yapılan değerlendirme sonucunda ise kedi videoları izleyen kişilerin daha enerjik hissettikleri, kaygı, stres, rahatsızlık gibi olumsuz duyguların daha aza indirgendiği gözlemlenmiştir.

        • 4

          Konuyla alakalı diğer bir çalışma, Japon bir grubun yaptığı çalışmadır. Japon araştırmacı grubu, üniversite öğrencilerinden oluşan üç farklı gruba sırayla, yavru kedi ve köpek resimleri, yetişkin kedi ve köpek resimleri, güzel görünen yemek resimleri göstermiş ve daha sonra her grup farklı testlere tabi tutulmuştur. İlk gruba el beceri testi uygulanmış ve sonuçlarda;

          Yavru kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların el becerisini yüzde 44,

          Yetişkin kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların el becerisini yüzde 12 oranında geliştirdiği ortaya çıkmıştır.

        • 5

          İkinci gruba ise görsel arama-bulma testi uygulanmış sonuçlarda;

          Yavru kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların görsel arama becerisini yüzde 15,

          Yetişkin kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların görsel arama becerisini yüzde 1.4 oranında geliştirdiği ortaya çıkmıştır.

        • 6

          Hayvanlar, uzun bir süredir terapi amaçlı kullanılmaktadır. Bu terapilerin temel hedefi, bireyin duygusal, sosyal ve bilişsel işlevlerini geliştirmektir. Ülkemizde bu tür terapiler nadiren uygulansa da, yurtdışında bakım evleri ve hapishaneler gibi farklı yerlerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

          Kaynak: Plos

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Habertürk Anasayfa