16 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı

Bilgisayarınızı hızlandırmak için bunları yapın! Haberler

Bilgisayar temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

Bilgisayarların zaman zaman hızından, zaman zaman da çalışacak durumda olmamasından birçok kullanıcı şikayet ediyor. Çoğu zaman bilgisayarın fiziki olarak temiz olmaması, sabit sürücülerde yeterli alan kalmaması ya da çeşitli kaynaklardan bulaşan virüsler bilgisayarın ciddi derecede yavaşlamasına neden oluyor. Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, teknoloji dünyasında her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü kutlanan “Bilgisayarını Temizle Günü” kapsamında bilgisayar temizliği ipuçlarını paylaştı. İşte bilgisayarını hızlandırmak için 10 temel öneri…

16.02.2020 - 13:58 | Güncelleme: HABERTURK.COMTEKNOLOJİ

  • Fiziksel olarak temizleyin

    Bilgisayarınızın performansını artırmanın kolay bir yolu, dikkatlice temizlemekten geçiyor. Unutmayın ki toz, kir ve diğer atıklar bilgisayarınızın fanını tıkayabilir ve hava akışını engelleyerek aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarınızın kapalı olmasına dikkat ederek içerisinde bulunan tozların temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Bu, bilgisayarınızın optimum hızda çalışmasına yardımcı olacak. 

     

  • Diskleri birleştirin

    Kullanıcılar, bilgisayar bakımlarını aylık olarak yapmalı ve disk birleştirme işlemlerini es geçmemeli. Disk birleştirme sonucunda bilgisayarınızın daha verimli çalıştığına tanık olacaksınız. Bu işlemi Windows kullanıyorsanız, Başlat > Disk Temizleme > Disk Birleştir adımlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

     

  • Verileri harici disklerde depolayın

    Bilgisayarınıza dosya kaydetmek sabit diskinizdeki boş alanları ciddi derecede tüketiyor. Yüzde 85 veya daha fazla dolu bir sabit disk, bilgisayarınızın hızını da etkiliyor. Bunun önlemini, büyük miktarda veri depolamanın harika bir yolu olan harici disklerle alabilirsiniz.

     

  • Tarayıcı sekmelerini kapatmayı unutmayın

    Bir kerede çok fazla tarayıcı sekmesinin veya programın açık olması bilgisayarınızın RAM'ini zorlar ve yavaşlamasına neden olur. Basit bir yükseltme ile RAM'inizi artırabilirsiniz. Windows Görev Yöneticisi'ni açarak bilgisayarınızın RAM kullanımını kontrol etmeyi unutmayın.

     

  • Kullanılmayan programları kaldırın

    Nadiren kullandığınız programları kaldırarak bilgisayarınızda yer açabilirsiniz. Bu özelliği Windows bilgisayarlarda Denetim Masası’nda yer alan Programlar ve Özellikler sekmesinde gerçekleştirebilirsiniz.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X