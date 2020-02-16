16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fiziksel olarak temizleyin
Bilgisayarınızın performansını artırmanın kolay bir yolu, dikkatlice temizlemekten geçiyor. Unutmayın ki toz, kir ve diğer atıklar bilgisayarınızın fanını tıkayabilir ve hava akışını engelleyerek aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarınızın kapalı olmasına dikkat ederek içerisinde bulunan tozların temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Bu, bilgisayarınızın optimum hızda çalışmasına yardımcı olacak.
Diskleri birleştirin
Kullanıcılar, bilgisayar bakımlarını aylık olarak yapmalı ve disk birleştirme işlemlerini es geçmemeli. Disk birleştirme sonucunda bilgisayarınızın daha verimli çalıştığına tanık olacaksınız. Bu işlemi Windows kullanıyorsanız, Başlat > Disk Temizleme > Disk Birleştir adımlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Verileri harici disklerde depolayın
Bilgisayarınıza dosya kaydetmek sabit diskinizdeki boş alanları ciddi derecede tüketiyor. Yüzde 85 veya daha fazla dolu bir sabit disk, bilgisayarınızın hızını da etkiliyor. Bunun önlemini, büyük miktarda veri depolamanın harika bir yolu olan harici disklerle alabilirsiniz.
Tarayıcı sekmelerini kapatmayı unutmayın
Bir kerede çok fazla tarayıcı sekmesinin veya programın açık olması bilgisayarınızın RAM'ini zorlar ve yavaşlamasına neden olur. Basit bir yükseltme ile RAM'inizi artırabilirsiniz. Windows Görev Yöneticisi'ni açarak bilgisayarınızın RAM kullanımını kontrol etmeyi unutmayın.
Kullanılmayan programları kaldırın
Nadiren kullandığınız programları kaldırarak bilgisayarınızda yer açabilirsiniz. Bu özelliği Windows bilgisayarlarda Denetim Masası’nda yer alan Programlar ve Özellikler sekmesinde gerçekleştirebilirsiniz.
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