Tarayıcı sekmelerini kapatmayı unutmayın

Bir kerede çok fazla tarayıcı sekmesinin veya programın açık olması bilgisayarınızın RAM'ini zorlar ve yavaşlamasına neden olur. Basit bir yükseltme ile RAM'inizi artırabilirsiniz. Windows Görev Yöneticisi'ni açarak bilgisayarınızın RAM kullanımını kontrol etmeyi unutmayın.