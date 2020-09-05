Edinilen bilgiye göre kaza, Bilecik-Sakarya karayolunun Selimiye köy kavşağı yakınında meydana geldi.

M. Göksu idaresindeki 41AEV575 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya karayolunda seyrederken Selimiye köy kavşağı yakınında yolun karşısına geçmek isteyen N. Uslu'ya çarptı. İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Uslu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin akabinde otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine gönderildi.

Otomobil sürücüsü M. Göksu, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.