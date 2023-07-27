Bilecik'te evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te iki kişi, evin bahçesinde kazılan 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Metan gazı kokusu gelen kuyudan bir kişinin cansız bedeni çıkarılırken, diğer kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Camicedit Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan A.A. (67), sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kuyudan yüksek derecede metan gazı kokusu gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yapamadı. AA'nın haberine göre; ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, gaz maskeleriyle kuyuya inerek Nihat Kalkandelen'in (34) cansız bedenine ulaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kalkandelen'in cesedi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.