Bilecik eski belediye başkanı için karar günü

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları sonrasında 17 Şubat’ta CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin’in oy birliği ile ve ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra ise Şahin İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Geçtiğimi haftalarda Ankara’ya gelip Yüksek Disiplin Kurulu’na savunma veren Şahin dün yapılan YDK toplantısında ise lehindeki tanıkların dinlenmesini istedi. Yüksek Disiplin Kurulu Şahin’in tanıklarını dinledi ve toplantı 23 Mayıs’a ertelendi.

23 Mayıs’ta yapılacak toplantıda Bilecik eski Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında kesin kararın çıkması bekleniyor.