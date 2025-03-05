Bile bile lades: Cuesta
Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde Victor Nelsson'un yerini doldurmak için Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'ya yatırım yaptı. Ancak, Cuesta'nın şu ana kadar sergilediği performans, sarı-kırmızı taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından tartışma konusu oldu
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Ocak ayında Milan Skriniar'ı transfer etmek için uzun süre çaba gösteren Galatasaray, bu hedefinde başarılı olamadı ve tecrübeli stoperi Fenerbahçe'ye kaptırdı.
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Ardından Strahinja Pavlovic gibi isimlerle de görüşmeler yürüten sarı-kırmızı ekip, Davinson Sanchez'in referansı ve teknik ekibin onayıyla Carlos Cuesta'yı Genk'ten transfer etti.
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8 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle dikkat çeken Kolombiyalı stoperin kısa süredeki performansı, Galatasaray'a uyum sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi...
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25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Genk'te bu sezon düzenli forma şansı bulamamasına rağmen, Mario Lemina'ya kıyasla daha hazır olduğu gerekçesiyle UEFA listesine dahil edildi.
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Ancak, Cuesta'nın Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçlarda beklenen performansı sergileyemediği gözlemlendi. Özellikle AZ Alkmaar ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında zayıf bir oyun sergileyen Cuesta, Kasımpaşa karşılaşmasında ise oyuna girdikten kısa bir süre sonra penaltıya neden oldu.
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Bu hatalar, Galatasaray'ın kritik 2 puan kaybetmesine yol açarken, Cuesta'nın adaptasyon sürecinin ne kadar süreceği sorusunu akıllara getirdi. Cuesta'nın şu ana kadar sergilediği performans eleştirilse de Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı futbolcuya olan inancını koruyor.
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Yönetimin bir bölümü, adaptasyon sürecini atlatmasıyla birlikte Cuesta'nın da daha iyi bir performans sergileyeceğine inanıyor. Gabriel Sara'nın da benzer bir süreçten geçtiğini hatırlatan sarı-kırmızı idareciler, Cuesta'nın da zamanla takıma katkı sağlayacağını düşünüyor.
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Kolombiyalı stoperin moralinin bozuk olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın teknik ekibi ve yönetimi, oyuncunun mental olarak toparlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Cuesta'nın önümüzdeki haftalarda maç temposunu yakalaması ve takıma uyum sağlayarak ilk 11'e yerleşmesi umuluyor. Galatasaray taraftarları da, Cuesta'nın adaptasyon sürecini hızlandırmasını ve takımın zirve yarışına katkıda bulunmasını istiyor.
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Ancak Kolombiyalı stoper mevcut performansında düzelme sağlayamazsa, transferin isabet oranı daha da sorgulanacak gibi görünüyor.
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