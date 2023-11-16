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        Haberler Magazin Bihter galasında Hande Ataizi fırtınalar estirdi! Ünlü oyuncunun tarzının bedeli dudak uçuklattı!

        Bihter galasında Hande Ataizi fırtınalar estirdi! Ünlü oyuncunun tarzının bedeli dudak uçuklattı!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden sonra Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Hande Ataizi, filmin galasındaki tarzıyla göz kamaştırdı. Ünlü ismin kombininin bedeli ise dudak uçuklattı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:12
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        • 1

          Aşk-Memnu uyarlaması Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Hande Ataizi filmin galasına damga vurdu. Ünlü isim şıklığıyla göz kamaştırdı.

        • 2

          Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Ebru Özkan, Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin galada tercih ettiği kombininin fiyatı dudak uçuklattı.

        • 3

          16 Kasım günü Amazon Prime platformunda yayınlanan Bihter filminin galasında Farah Zeynep Abdullah'ın kombini eleştiri yağmuruna tutulurken, Hande Ataizi'nin kombinine övgüler yağdı.

        • 4

          Hande Ataizi'nin gala için tercih ettiği kombininin fiyatının 3220 Euro yani 100 bin TL olduğu öğrenildi.

        • 5

          İşte Hande Ataizi'nin gala kombini...

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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