Bihter galasında Hande Ataizi fırtınalar estirdi! Ünlü oyuncunun tarzının bedeli dudak uçuklattı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden sonra Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Hande Ataizi, filmin galasındaki tarzıyla göz kamaştırdı. Ünlü ismin kombininin bedeli ise dudak uçuklattı!
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Aşk-Memnu uyarlaması Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Hande Ataizi filmin galasına damga vurdu. Ünlü isim şıklığıyla göz kamaştırdı.
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Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Ebru Özkan, Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin galada tercih ettiği kombininin fiyatı dudak uçuklattı.
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16 Kasım günü Amazon Prime platformunda yayınlanan Bihter filminin galasında Farah Zeynep Abdullah'ın kombini eleştiri yağmuruna tutulurken, Hande Ataizi'nin kombinine övgüler yağdı.
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Hande Ataizi'nin gala için tercih ettiği kombininin fiyatının 3220 Euro yani 100 bin TL olduğu öğrenildi.
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İşte Hande Ataizi'nin gala kombini...
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