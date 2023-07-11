Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı

        ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi öncesinde dün İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geldi. İki lider Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde çay içerken, konuşma öncesinde Biden'ın konuşma kağıdındaki Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 16:59
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Joe Biden, dün Londra'da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

        İki liderin konuşması öncesinde Biden daha önce olduğu gibi not kartlarına başvurdu. Ancak Biden, basın mensuplarının karşısında olduğu bir fotoğrafçı, Biden'ın bir not kartını tuttuğunu fark etti ve yazılanların fotoğrafını çekmeyi başardı.

        Fotoğrafçıların çektiği karelerde Biden'ın not kartında 'NATO' kelimesinin büyük harflerle yazılmış ve altı çizildiği görülürken, 1. madde olarak Ukrayna yazdığı dikkat çekti.

        İkinci sırada ise Türkiye'nin adının yer aldığı, alt başlıklarda da F-16 ve İsveç yazdığı fark edildi.

        Geçen ay açıklanan yeni ABD-İngiltere ekonomik anlaşmasına atıfta bulunan 'Atlantik Deklarasyonu' ve yapay zeka da görüşmenin 3. gündem maddesi olarak dikkat çekti.

        DAHA ÖNCE DE HATIRLATMA KARTLARINA BAŞVURMUŞTU

        ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl da kendisi için hazırlanan hatırlatma kartını yanlışlıkla basın mensuplarına göstermişti.

        Basın mensuplarının çektiği karelerde kartta "SEN Roosevelt Toplantı Salonu’na gireceksin ve merhaba diyeceksin, SEN kısa bir konuşma yapacaksın, SEN teşekkür edeceksin, SEN kürsüden inip salondan çıkacaksın" yazdığı görülmüş ve ABD Başkanı Biden'ın alzheimer olduğu iddiaları yeniden alevlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Tartıştığı kuryeyi aracın kaputunda sürükledi!
        Tartıştığı kuryeyi aracın kaputunda sürükledi!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması