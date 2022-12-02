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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğini söyledi

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Giriş: 02.12.2022 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğini söyledi
Biden Putin ile görüşecek mi?
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.

Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.

MACRON'DAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" MESAJI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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