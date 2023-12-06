ABD Başkanı Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump aday olmazsa seçim kampanyası düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda emin olmadığını söyledi.

2024 Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerinde adaylar yavaş yavaş kendini belli ediyor. Eski Başkan Trump, ara seçimlerin ardından Kasım 2022'de başkan adaylığını açıkladı. 81 yaşındaki Biden ise, büyük ölçüde yaşı nedeniyle tekrar aday olup olmayacağına dair aylarca süren spekülasyonların ardından Nisan ayında aday olacağını duyurdu.

TRUMP'IN ÇEKİLMESİ DURUMUNDA YARIŞACAK MISINIZ?

Biden, "Öyle bekliyorum ki seçim için yarışacak ve benim de yarışmam gerekecek" ifadelerini kullandı. "Trump'ın çekilmesi durumunda yarıştan çekilecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Hayır şimdi değil" dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.