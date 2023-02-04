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Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin balonuyla ilgili ilk yorum: "İcabına bakacağız"

ABD ve Çin arasındaki son kriz olan 'casus balon' hakkında Başkan Biden'dan ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çin'e diplomatik ziyaretini ertelemesini onaylayan Biden, konuya ilişkin, "İcabına bakacağız" dedi.

Giriş: 04.02.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin balonuyla ilgili ilk yorum:
AA

ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"na ilişkin, "İcabına bakacağız." dedi.

Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." ifadesini kullandı.

ABD VE ÇİN ARASINDA SON GERGİNLİK: CASUS BALONU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çin'den 'casus balon
' açıklaması
Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin 'istihbarat amaçlı' olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

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