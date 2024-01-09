'bibuluşma'nın konuğu Şenay Güler

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Tiyatroya dair her şeyin konuşulduğu ‘Biletinial #bibuluşma’ söyleşileri, sezonun yeni oyunlarıyla devam ediyor. Seyirci tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan #bibuluşma’nın ocak ayı konukları, ‘Karşınızda Yalnız Kadın’ ile sahneye çıkan deneyimli oyuncu Şenay Gürler ve oyunun yönetmeni Tuğrul Tülek olacak.

Gürler ve Tülek, #bibuluşma sohbeti kapsamında oyunun 11 Ocak Perşembe saat 20.30’da Fişekhane İkinci Sahne’de gerçekleştirilecek gösteriminin ardından tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde seyircilerle bir araya gelerek oyun üzerine sohbet edecek.

Oyunun üzerine sıcağı sıcağına gerçekleşecek canlı sohbetin son bölümünde seyirciler, ekibe merak ettikleri soruları yöneltebilecek. Seyirciler arzu etmeleri halinde kendilerine dağıtılacak ‘bisoru’ kartlarındaki tiyatro içerikli eğlenceli soruları da ekibe sorabilecek.

‘Karşınızda Yalnız Kadın’ oyununu biletleri Biletinial’da satışta.