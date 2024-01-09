Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'bibuluşma'nın konuğu Şenay Güler

        'bibuluşma'nın konuğu Şenay Güler

        Biletinial "#bibuluşma" söyleşileri 11 Ocak'ta Fişekhane'de 'Karşınızda Yalnız Kadın'ın oyuncusu Şenay Gürler ve yönetmeni Tuğrul Tülek ile devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        'bibuluşma'nın konuğu Şenay Güler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tiyatroya dair her şeyin konuşulduğu ‘Biletinial #bibuluşma’ söyleşileri, sezonun yeni oyunlarıyla devam ediyor. Seyirci tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan #bibuluşma’nın ocak ayı konukları, ‘Karşınızda Yalnız Kadın’ ile sahneye çıkan deneyimli oyuncu Şenay Gürler ve oyunun yönetmeni Tuğrul Tülek olacak.

        Gürler ve Tülek, #bibuluşma sohbeti kapsamında oyunun 11 Ocak Perşembe saat 20.30’da Fişekhane İkinci Sahne’de gerçekleştirilecek gösteriminin ardından tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde seyircilerle bir araya gelerek oyun üzerine sohbet edecek.

        Oyunun üzerine sıcağı sıcağına gerçekleşecek canlı sohbetin son bölümünde seyirciler, ekibe merak ettikleri soruları yöneltebilecek. Seyirciler arzu etmeleri halinde kendilerine dağıtılacak ‘bisoru’ kartlarındaki tiyatro içerikli eğlenceli soruları da ekibe sorabilecek.

        ‘Karşınızda Yalnız Kadın’ oyununu biletleri Biletinial’da satışta.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Biletinial
        #Fişekhane
        #Şenay Güler
        #Tuğrul Tülek
        #OYUN
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hakeme yumrukta ilk duruşma!
        Hakeme yumrukta ilk duruşma!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Heyelan korkusu! Biri sağ biri sol tarafı kolluyor
        Heyelan korkusu! Biri sağ biri sol tarafı kolluyor
        Ekvador'da uyuşturucu çetesi lideri hapishaneden kaçtı
        Ekvador'da uyuşturucu çetesi lideri hapishaneden kaçtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        Habertürk Anasayfa