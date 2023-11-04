Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!

        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!

        Bursa'da, arkadaşıyla evinin önünde oturan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın yanına bisikletle yaklaşıp, yüzüne biber gazı sıkan ve 6 ayrı suçtan tutuklanan 31 yaşındaki Veysel İlhan yakalandı. İlhan'ın saldırı yerinden itibaren, kaçış güzergahındaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, en son markette alışveriş yaparken görüntülendiğini ve göz kayması (Şaşılık) rahatsızlığı olduğunu tespit etti. Suç kaydı bulunan aynı rahatsızlığa sahip 167 kişinin listesini çıkaran polis, üzerindeki tişörtten kimliğini tespit ettiği Veysel İlhan'ı evinde yakalayıp gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, 29 Ekim'de saat 17.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi.

        BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre Trabzonspor Futbol Okulu'na giden Yusuf Emir Bolat (9), evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan kişi, kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi. Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaştı.

        KÜÇÜK ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, sesleri duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından taburcu edildi.

        REKLAM

        25 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında 'Yağma' ve 'Darp' olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli, olaydan 2 gün sonra, 31 Ekim'de evine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve "Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim" diyen İlhan'ın evinde, olay sırasında giydiği tişört ile 3 biber gazı ve bisikleti bulundu.

        6 FARKLI OLAYDAN TUTUKLANDI

        Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna ilişkin 5 şikayet dilekçesi olduğu belirlendi. 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İlhan'ın, "Kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralama' suçlarına ilişkin 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Veysel İlhan hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Veysel İlhan'ın polisin adım adım takibi ve dikkatiyle yakalandığı ortaya çıktı. Saldırının ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktan itibaren, güzergah üzerindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        30 Ekim'de Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nden, bisikletli bir şüphelinin, evinin su vanasını kapamak için sokağa çıkan bir vatandaşa saldırdığı yönünde ihbar geldi. Çalışmalarını söz konusu bölgede yoğunlaştıran ve Beşevler Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, her 2 olayın failinin de aynı kişi olduğunu belirledi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları da incelemeye alındı. Şüphelinin bisikletle Misi Mahallesi'ne gittiği ve bir marketten alışveriş yaptığı tespit edildi.

        REKLAM

        GÖZÜNÜN KAYMASI VE TİŞÖRTÜ ELE VERDİ

        Polis ekiplerinin dikkatiyle, marketteki şüphelinin göz kayması rahatsızlığı bulunduğu ve olay günü aynı giydiği tişörtün üzerinde olduğu görüldü. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan göz kayması hastalığı olan 167 şüphelinin listesi çıkarıldı.

        Bu kişileri alınan izin sonucu sorgulamaya karar veren polis, 2'nci kişi olarak evden alınan Veysel İlhan'dan şüphelendi. Suçunu reddeden İlhan'ın evindeki aramada da olay günü giydiği kıyafet ve kullandığı bisiklet ile 3 biber gazı ele geçirildi.

        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Çekirge
        Çekirge
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Habertürk Anasayfa