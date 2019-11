Anadolu Grubu çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm grup şirketlerine katma değer sağladıkları bir inovasyon platformu olan Bi-Fikir kapsamında 2019 yılının en iyileri seçildi.

Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen Bi-Fikir ile bugüne kadar yaratılan toplam değer 600 milyon TL’ye yaklaştı. Programda, grup çalışanlarının fikirlerinin projelendirildiği, yenilikçi birçok ürün ve hizmetin de geliştirildiği kaydedildi.

Programda bu yıl “Mucitler” kategorisinde Anadolu Efes’in “Pubinno - Akıllı Bira Musluğu” projesi, “Kaşifler” kategorisinde ise Çelik Motor’un “Kaputa Vur” projesi birinci oldu. Finale kalan Anadolu Grubu şirketlerinin, Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde düzenlenen Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıttığı belirtildi.

'DİJİTALİZE OLMAK ARTIK BİR ZORUNLULUK'

Programa fikirleriyle katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bi-Fikir, Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve gelecek odaklı bakış açısının iş yapış süreçlerine yansıması” dedi.

Bi-Fikir’de öne çıkan proje konularının; e-dönüşüm ve teknoloji, iş güvenliği ve sağlığı, paydaş memnuniyeti, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, verimlilik, maliyet azaltma, yeni ürün ve hizmet geliştirme alanlarında olduğuna dikkat çeken Özilhan, "Biz yeniliği her zaman cesurca destekliyoruz. İş yapış yöntemlerimizi ve kaslarımızı kuvvetlendirecek her türlü gelişime açığız ve gerekli her türlü değişime öncü olmaya hazırız. Bunun için, içinde bulunduğumuz hızlı dijital dönüşüm çağını çok sıkı takip etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm çağında en çok tartışılan ve dikkat edilmesi gereken konunun yıkıcı değişim olduğunu dile getiren Tuncay Özilhan, "Dijital yıkıcı değişim ile tüketiciler, müşteriler, şirketler, değer zincirleri, sektörler, hatta içinde bulunduğumuz ekosistem alışılagelen değişim hızından çok daha hızlı ve farklı biçimde değişime maruz kalıyor. Bu değişime adapte olmak için şirketlerin stratejilerinde, iş modellerinde, ürün ve hizmetlerinde, müşterilerine yaşattıkları deneyimde, iş süreçlerinde, organizasyonel yapılanmalarında, karar alma mekanizmalarında, kullandıkları teknoloji altyapılarında ve kurdukları işbirliklerinde dijitalize olması artık bir zorunluluk halini aldı" diye konuştu.

Anadolu Grubu çalışanları tarafından hayata geçirilen projelerle son 5 yılda yaratılan toplam değerin 600 milyon TL’ye yaklaştığı Bi-Fikir kapsamında, 2015 yılından bu yana 30 bin fikir, 4 bin 500 hızlı uygulama ve bin 500 projeye ulaşıldığı aktarıldı. Her 5 fikirden 1'inin de hayata geçirildiği belirtildi.