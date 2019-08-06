06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en zengin insanı Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos geçen hafta yaklaşık 36.8 milyar dolarlık hissesini boşanma tazminatı olarak eski eşi Mackenzie Bezos'a devretmesinin ardından bir darbe de piyasalardan yedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül itibarıyla yüzde 10 ek tarife uygulanacağını açıklaması küresel piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açtı.
1 GÜNDE 117 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI
Dün Çin Yuanı, dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ABD piyasalarında da senenin en sert düşüşü yaşandı. Bloomberg International'ın bildirdiğine göre piyasalardaki bu düşüş sebebiyle dünyanın en zengin 500 insanı sadece 1 günde 117 milyar dolar kaybetti.
Amazon hisselerinin yüzde 3.2 düşmesi sebebiyle Jeff Bezos'un serveti ise bir günde 3.4 milyar dolar eridi. Böylece Bezos'un serveti 110 milyar dolara geriledi ancak bu düşüşe rağmen dünyanın en zengin insanı olmaya devam etti. Benzer bir şekilde Facebook'taki düşüş sebebiyle Mark Zuckerberg'in serveti 2.8 milyar dolar, Microsoft Kurucusu Bill Gates'in serveti ise 2 milyar dolar düştü.
BİLL GATES İKİNCİ SIRADA
Piyaslardaki dalgalanmanın ardından Bezos 'en zenginler' listesinde ilk sıradaki yerinin korurken, 104 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates ikinci sırada yer alıyor.
Bloomberg verilerine göre dünyanın en zengin 500 insanı dün, 117 milyar dolar kaybetse yıl genelinde şu ana kadar servetlerini yüzde 11.4 artırdı. Söz konusu 500 kişi 5.4 milyar dolarlık bir serveti kontrol ediyor.
İşte Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki son durum:
|Sıra
|İsim
|Toplam serveti(milyar $)
|2019 değişim (milyar $)
|1
|Jeff Bezos
|110
|-14.7
|2
|Bill Gates
|104
|13.8
|3
|Bernard Arnault
|94.6
|26
|4
|Warren Buffett
|78.3
|-5.5
|5
|Mark Zuckerberg
|71.1
|19.1
|6
|Amancio Ortega
|64.3
|5.6
|7
|David Koch
|58.2
|-1.25
|8
|Charles Koch
|58.1
|-1.25
|9
|Larry Ellison
|58
|8.7
|10
|Larry Page
|56.3
|5
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!