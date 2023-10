Beyonce, 'Lemonade' albümünün yayınlanmasının ardından 2016'da 'Formation' turnesine çıkmasından bu yana tek başına turne yapmamıştı. 2018'de Coachella Festivali'nde sahne alan Beyonce, eşi Jay-Z ile ortak olarak 'On the Run II' adlı turneye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta Stockholm'de başlayan turne, 27 Eylül'de New Orleans'ta sona erdi.