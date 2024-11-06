Beyonce, Pamela Anderson'ın en ikonik hallerini taklit etti
Beyonce, ünlü Hollywood yıldızı Pamela Anderson'ın 'Sahil Güvenlik' (Baywatch), 'Bana Bebek Deme' (Barb Wire) gibi yapımlardaki ikonik görünümlerini kopyaladı. Bu taklitler, Beyonce taklidinin mi yoksa Pamela Anderson'ın orijinal görünümünün mü daha iyi olduğu tartışması başlattı
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Beyonce, ünlü oyuncu Pamela Anderson'ın hafızalara kazınan ikonik hallerini taklit etti. Beyonce, Pamela Anderson kılığında çektirdiği cadılar bayramı fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Bu taklitler, Beyonce taklidinin mi yoksa Pamela Anderson'ın orijinal görünümünün mü daha iyi olduğu tartışması başlattı
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43 yaşındaki şarkıcı, 57 yaşındaki Hollywood yıldızının kırmızı mayolu 'Sahil Güvenlik' (Baywatch) görünümünden 1996 yapımı 'Bana Bebek Deme' (Barb Wire) filmindeki pozuna kadar farklı hallerini kopyaladı.
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Platin sarısı bir peruk ve ince kaşlar takan Beyonce, yüksek belli mayosuyla Pamela Anderson pozları verdi.
Cankurtaran rolünü tamamlamak için Beyonce boynuna kırmızı bir düdük taktı ve elinde bir yüzdürme yardımcısı taşıdı.
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Beyonce, 'Bana Bebek Deme' (Barb Wire) filminden bir motosiklet üzeri sahnesini de canlandırdı.
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Ünlü şarkıcı, filmin meşhur afişini kendine göre yeniden yorumladı.
Bu film, Pamela Anderson'ın ilk başrollerinden biriydi ve yapım, eleştirilere rağmen kült statüsüne ulaştı.
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Beyonce, Anderson'ın 1999 MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki devasa pembe şapkalı görünümünü de taklit etti.
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Tüm bu Pamela Anderson taklitleri, aslında Cadılar Bayramı'nın kutlandığı 31 Ekim'de Beyonce'nin Prince ve Apollonia ikilisini taklit etmesinin ardından geldi.
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Beyonce, Pamela Anderson kılığıyla kendince cadılar bayramı finali yaptı.