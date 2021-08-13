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Beyonce: Diyetlere çok fazla zaman ayırdım - Magazin haberleri

Beyonce: Diyetlere çok fazla zaman ayırdım

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Beyonce, "Kişisel bakımın, egzersiz yapmak ve vücudumun her bir detayıyla ilgilenmek anlamına geldiği yanılgısıyla geçmişte diyetlere çok fazla zaman ayırdım. Akıl sağlığı da kişisel bakım. Kötü sağlık ve ihmal döngüsünü kırmayı, enerjimi bedenime odaklamayı ve bunun bana verdiği küçük sinyalleri not etmeyi öğreniyorum." şeklinde konuştu

13.08.2021 - 14:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, geçmişte kilosuna yönelik eleştirilerle nasıl baş ettiğini anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Beyonce, müzik endüstrisinin en popüler yüzlerinden biri olmasına rağmen pek çok kişinin vücuduna dair yorum yapmasını zihinsel olarak kaldırmanın her zaman kolay olmadığını ifade etti.

  • "DİYETLERE ÇOK FAZLA ZAMAN AYIRDIM"

    Harper's Bazaar'a röportaj veren şarkıcı, geçmişte yaşadığı deneyimleri anlattı. Beyonce, konuyla ilgili, "Kişisel bakımın, egzersiz yapmak ve vücudumun her bir detayıyla ilgilenmek anlamına geldiği yanılgısıyla geçmişte diyetlere çok fazla zaman ayırdım. Akıl sağlığı da kişisel bakım. Kötü sağlık ve ihmal döngüsünü kırmayı, enerjimi bedenime odaklamayı ve bunun bana verdiği küçük sinyalleri not etmeyi öğreniyorum." dedi.

  • "DİNLEMEYİ ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDIM"

    Ünlü şarkıcı, sözlerini, "Vücudunuz bilmeniz gereken her şeyi söylüyor ama ben dinlemeyi öğrenmek zorunda kaldım." şeklinde sürdürdü. Bu süreçte alışkanlıklarını değiştirdiğini ve "cips paketlerini" görmezden geldiğini belirten Beyonce, hayatta yaşadığı güvensizlikleri müziğine nasıl yansıttığını açıkladı.

  • "KENDİMİ GÜVENSİZ HİSSETMİŞTİM"

    Ünlü isim, "Babam kendi şarkılarımı yazmam ve kendi vizyonumu yaratmam için beni sürekli teşvik etti. Bu kadar genç yaşta yazmamın ve üretmemin sebebi o. Biraz kilo aldıktan sonra eleştirildiğimi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Örnek kıyafetlerin hiçbiri olmuyordu. Bazı yorumları duyduğum için kendimi güvensiz hissetmiştim." dedi.

  • "ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İYİYİM"

    39 yaşındaki Beyonce, zamanla yaşadıklarını hem kendisi hem de başkaları için artıya dönüştürmenin yollarını bulduğunu dile getirdi. Şarkıcı, geçmişe dönüp eski defterleri açma niyetinin olmadığını ve şu an pek çok açıdan eskisinden çok daha iyi olduğunu hissettiğini söyledi.

    Rapçi, Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.

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