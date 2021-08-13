"ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İYİYİM"

39 yaşındaki Beyonce, zamanla yaşadıklarını hem kendisi hem de başkaları için artıya dönüştürmenin yollarını bulduğunu dile getirdi. Şarkıcı, geçmişe dönüp eski defterleri açma niyetinin olmadığını ve şu an pek çok açıdan eskisinden çok daha iyi olduğunu hissettiğini söyledi.

Rapçi, Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.