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Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçıp denize atlayan kişi kayboldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde rutin uygulama yapan polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı kişi kaçarak denize atladı. Vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra gözden kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Giriş: 19.05.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçıp denize atlayan kişi kayboldu
AA

İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

SİMİDE BİR SÜRE TUTUNDUKTAON SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı. AA'nın haberine göre, polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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