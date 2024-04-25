Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinirlenen sürücü motosikletini yaktı

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Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi. Ekiplere mukavemet de gösteren kişi, güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 02.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis denetiminde durduruldu. Denetim sırasında bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak motosikletini yere atan kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, aracını ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre; polis ekiplerine mukavemet gösteren kişi, güçlükle gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.