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        Beyoğlu'nda binanın bahçesindeki patlama korkuttu

        İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın bahçesinde patlama meydana geldi. Polis ekiplerini harekete geçiren patlama sonucu binanın bodrum katında hasar olduğu bildirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 06:11
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        Beyoğlu'nda binanın bahçesindeki patlama korkuttu
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        Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bahçesinde meydana gelen patlama polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, binanın bodrum katında hasar olduğu öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Büyük bir patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

        İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları da çalışma yaptı.

        Ölü ya da yaralının bulunmadığı olay sırasında binanın bodrum katında hasar oluştuğu öğrenildi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Beyoğlu
        #haberler
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