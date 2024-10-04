Beykoz'da kamyonet park halindeki araçlara çarptı
İstanbul Beykoz'da, freni patlayan bir kamyonet yokuş aşağı inerken park halindeki araçlara çarptı. Kamyonetin çarptığı 4 araçta hasar meydana geldi.
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Beykoz'un Soğuksu Mahallesi Hissiyat Sokağı'nda H.K'nin kullandığı kamyonet, yokuş aşağı inerken park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Sürücü H.K’nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Freninin patladığı öğrenilen kamyonetin çarptığı araçlarda hasar oluştu.