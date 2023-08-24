Beyaz zeytin fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Beyaz zeytin fidanı ne kadar sürede büyür?
Beyaz zeytin, Akdeniz'in eşsiz lezzetlerinden biri olan bu özgün meyve, klorofil pigmentini üretememenin benzersiz sonucuyla bizi büyüler. Peki, beyaz zeytin fidanı nasıl yetiştirilir? Beyaz zeytin fidanı hangi ay dikilir? İşte detaylar...
Klasik yeşil ve siyah zeytinlerin aksine, bu benzersiz meyve, klorofil pigmentini sentezleyememenin sonucu olarak bembeyaz bir renge bürünür. Beyaz zeytin, sadece göze hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda damak zevkimize de özgün bir lezzet katar. Peki, bu eşsiz meyve nasıl yetiştirilir? Bu yazımızda beyaz zeytin fidanının nasıl yetiştirildiğinden bakımına kadar her şeyi ele alacağız.
Beyaz Zeytin Genel Özellikleri
Beyaz zeytin, klorofil pigmentini sentezleyemeyen ve bu nedenle yeşil renk alamayan zeytin türüdür. Bunun sonucunda, bu zeytinler olgunlaştığında beyaza yakın bir renk alır. Anavatanı Yunanistan olan beyaz zeytin, İtalya’nın güney kesimleri Toskana, Calabria ve Akdeniz kıyıları boyunca yetişebilmektedir.
Beyaz Zeytin Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Beyaz zeytin fidanı dikimi için ideal zaman sonbaharın sonları kış mevsiminin başlarıdır. Bu dönemde beyaz zeytin fidanının kök yapısının topraktaki adaptasyonu kış yağmurlarının da etkisiyle daha iyi olur.
Beyaz Zeytin Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Akdeniz'in ılıman iklimi ve özgün toprak yapısı, beyaz zeytinin yetiştirilmesi için mükemmel bir ortam sunar. Beyaz zeytinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için, bu bölgenin toprak yapısı ve iklimsel şartlarına dikkat etmek gerekir. İşte beyaz zeytin fidanınızı nasıl yetiştireceğiniz konusunda telem bilgiler:
Beyaz Zeytin Fidanı Dikim Aralığı
Beyaz zeytin fidanı dikim aralığı fidanların genel sağlığı ve hava akışını sağlama açısından oldukça önemli bir konudur. Fidanlar arası dikim aralığı 6x6 metre olacak şekilde belirlenmelidir.
Beyaz Zeytin Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Zeytin ağaçları kurak koşullara dayanıklıdır, ancak düzenli sulama genç fidanlar için önemlidir. İlk yıl, haftada bir sulama yapın. Ardından, toprağın üst 15-20 cm derinliği kurudukça sulayın. Su birikintisi olmamasına dikkat edin.
Beyaz Zeytin Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?
Beyaz zeytin fidanı ne zaman meyve verir sorusu bu ağacı yetiştirmeyi düşünenlerin merak ettiği bir konudur. Zeytin ağaçları yavaş büyüyen bitkilerdir. Büyüyüp meyve vermeye başlaması için genellikle 3-5 yıl arasında bir süre geçmesi gerekmektedir.
Beyaz Zeytin Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Beyaz zeytin fidanı Kasım-Aralık ve Ocak ayları arası dönemde dikilebilir. Bu dönemlerde fidanın toprakla uyuşması ve köklerinin gelişmesi muazzamdır.
Beyaz Zeytin Fidanı Bakımı
Beyaz zeytin fidanı bölgesel ve özgün bir zeytin türüdür. Bu sebeple bu fidanın bakımında birkaç noktaya dikkat etmek gerekir. Bunlar: