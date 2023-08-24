Beyaz Zeytin Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Beyaz Zeytin Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Beyaz Zeytin Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Beyaz Zeytin Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Klasik yeşil ve siyah zeytinlerin aksine, bu benzersiz meyve, klorofil pigmentini sentezleyememenin sonucu olarak bembeyaz bir renge bürünür. Beyaz zeytin, sadece göze hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda damak zevkimize de özgün bir lezzet katar. Peki, bu eşsiz meyve nasıl yetiştirilir? Bu yazımızda beyaz zeytin fidanının nasıl yetiştirildiğinden bakımına kadar her şeyi ele alacağız.

Beyaz Zeytin Genel Özellikleri

Beyaz zeytin, klorofil pigmentini sentezleyemeyen ve bu nedenle yeşil renk alamayan zeytin türüdür. Bunun sonucunda, bu zeytinler olgunlaştığında beyaza yakın bir renk alır. Anavatanı Yunanistan olan beyaz zeytin, İtalya’nın güney kesimleri Toskana, Calabria ve Akdeniz kıyıları boyunca yetişebilmektedir.

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Beyaz Zeytin Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Beyaz zeytin fidanı dikimi için ideal zaman sonbaharın sonları kış mevsiminin başlarıdır. Bu dönemde beyaz zeytin fidanının kök yapısının topraktaki adaptasyonu kış yağmurlarının da etkisiyle daha iyi olur.

Beyaz Zeytin Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Akdeniz'in ılıman iklimi ve özgün toprak yapısı, beyaz zeytinin yetiştirilmesi için mükemmel bir ortam sunar. Beyaz zeytinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için, bu bölgenin toprak yapısı ve iklimsel şartlarına dikkat etmek gerekir. İşte beyaz zeytin fidanınızı nasıl yetiştireceğiniz konusunda telem bilgiler:

Toprak Seçimi: Akdeniz toprakları genellikle kumlu-kireçli bir yapıya sahiptir. Beyaz zeytin ağaçları bu tür toprakları tercih eder. Toprağın iyi drenaj yapısına sahip olması gerekmektedir. Fazla suyun toprakta birikmemesi, köklerin çürümesini önler.

Yer Seçimi: Fidanınız için tam güneş alan bir yer seçin. Zeytin ağaçları bol güneş ışığına ihtiyaç duyar. Rüzgarlı bölgelerden kaçının ya da koruyucu bir set veya bariyer kullanın. Rüzgar, özellikle genç fidanlar için zararlı olabilir.

Dikim: Fidanınızı dikmeden önce, toprağı kazın ve gevşetin. Bu, köklerin hızla yayılmasına yardımcı olacaktır. Fidanınızı dikerken, kök topunun üst kısmının toprak seviyesinin hemen altında kalmasına dikkat edin. Ardından beyaz zeytin fidanınızı bolca sulayın.

Beyaz Zeytin Fidanı Dikim Aralığı

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Beyaz zeytin fidanı dikim aralığı fidanların genel sağlığı ve hava akışını sağlama açısından oldukça önemli bir konudur. Fidanlar arası dikim aralığı 6x6 metre olacak şekilde belirlenmelidir.

Beyaz Zeytin Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Zeytin ağaçları kurak koşullara dayanıklıdır, ancak düzenli sulama genç fidanlar için önemlidir. İlk yıl, haftada bir sulama yapın. Ardından, toprağın üst 15-20 cm derinliği kurudukça sulayın. Su birikintisi olmamasına dikkat edin.

Beyaz Zeytin Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Beyaz zeytin fidanı ne zaman meyve verir sorusu bu ağacı yetiştirmeyi düşünenlerin merak ettiği bir konudur. Zeytin ağaçları yavaş büyüyen bitkilerdir. Büyüyüp meyve vermeye başlaması için genellikle 3-5 yıl arasında bir süre geçmesi gerekmektedir.

Beyaz Zeytin Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Beyaz zeytin fidanı Kasım-Aralık ve Ocak ayları arası dönemde dikilebilir. Bu dönemlerde fidanın toprakla uyuşması ve köklerinin gelişmesi muazzamdır.

Beyaz Zeytin Fidanı Bakımı

Beyaz zeytin fidanı bölgesel ve özgün bir zeytin türüdür. Bu sebeple bu fidanın bakımında birkaç noktaya dikkat etmek gerekir. Bunlar:

Sulama: Genç fidanlarda ilk yıl, fidanların kök sistemini iyi bir şekilde geliştirebilmesi için düzenli sulama şarttır. Haftada bir sulama idealdir. Olgun ağaçlar iyi köklenmiş ve olgunlaşmış beyaz zeytin ağaçları kurak koşullara oldukça dayanıklıdır. Ancak, uzun süreli kuraklık dönemlerinde ağaçları sulamak yararlıdır. Her sulamada, suyun toprakta birikmemesine dikkat edin. İyi drenaj, kök çürüklüğünü önler.

Toprak Bakımı: Toprağın kumlu yapısını korumaya çalışın. Organik kompost veya koyun gübresi gibi doğal gübrelerle toprağın besin değerini artırabilirsiniz.

Budama: Beyaz zeytin ağaçları, enerjilerini meyve üretimine yoğunlaştırmalarını sağlamak için düzenli olarak budanmalıdır. Kış sonu veya erken ilkbaharda, ağacın üst kısmındaki yoğunlaşmış dalları ve içteki ölü dalları keserek havalandırmayı artırın.

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Beyaz zeytin, zeytin sineği gibi bazı zararlılara karşı hassastır. Biyolojik mücadele yöntemlerini veya uygun insektisitleri kullanarak bu zararlılarla mücadele edin. Mantar hastalıkları için, ağaçların iyi havalandırıldığından ve dalların birbirine çok yakın olmadığından emin olun.

Gübreleme: Zeytin ağaçları aşırı gübrelemeye duyarlıdır. Yavaş salınımlı bir azot-potasyum-fosfor gübresi kullanarak yılda bir veya iki kez gübreleyin.

Koruma: Genç fidanları dondan korumak için kış aylarında örtün veya koruyucu bir bariyer kullanın.

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