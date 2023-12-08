Beyaz Saray: İsrail, Gazzedeki sivil kayıpları azaltmak için daha fazlasını yapabilir

Beyaz Saray: İsrail, Gazzedeki sivil kayıpları azaltmak için daha fazlasını yapabilir

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Nevada yolculuğu sırasında, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaki sivil kayıplara değinerek, "Hepimiz sivil kayıpları azaltmak için daha fazlasının yapılabileceğinin farkındayız ve bu amaçla İsrailli mevkidaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Stratejik İletişim Koordinatörü, "İsrailli mevkidaşlarımızla hedef tespitinde ellerinden geldiğince temkinli, kasıtlı ve dikkatli olmaları için çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kirby, ABD'nin Gazze'deki insani durumla ilgili uluslararası endişelerini "kesinlikle" paylaştığını ve Başkan Joe Biden'in "Gazze'ye insani yardımın akışını artırmak için küresel bir çabaya öncülük ettiğini" söyledi.

Ayrıca, ABD'nin Gazze'ye "su, gıda ve ilaç da dahil olmak üzere daha fazla insani yardım taşıdığını" belirten Kirby, "Filistin bölgesine ulaştırılan yakıt seviyesini korumak için" İsrailli yetkililerle birlikte çalıştıklarını aktardı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir