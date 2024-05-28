Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Beyaz Saray'dan Refah saldırısına ilişkin açıklama

        Beyaz Saray'dan Refah saldırısına ilişkin açıklama

        Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin kampına düzenlediği saldırıyı, "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı." şeklinde değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 03:21 Güncelleme: 28.05.2024 - 03:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray'dan Refah saldırısına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin Anadolu Ajansı'nın sorusuna yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırıda sivillerin hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

        ABD'li sözcü, "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğunu ve dün geceki saldırıda iki Hamas üyesinin de öldürüldüğünü kaydeden sözcü, "Ancak İsrail'in sivilleri korumak için mümkün olan her önlemi alması gerektiği konusunda açık ve net olduk. Olayla ilgili ne olduğunu anlamak üzere İsrail ordusu ve diğer ortaklarla aktif şekilde görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        OLAY

        BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

        İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

        Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

        Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #beyaz saray
        #ABD
        #refah kenti
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        İsrail pek çok yerde protesto edildi
        İsrail pek çok yerde protesto edildi
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Kaza sonrası alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza sonrası alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Habertürk Anasayfa