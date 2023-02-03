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Haberler Dünya Beyaz Saray'dan Çin'e 'casus balon' tepkisi: Kabul edilemez - Dünya haberleri

Beyaz Saray'dan Çin'e 'casus balon' tepkisi: Kabul edilemez

Beyaz Saray, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen Çin'e ait 'casus balon' olayının ardından bir açıklama yaparak, "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez" dedi.

Giriş: 03.02.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray'dan Çin'e 'casus balon' tepkisi: Kabul edilemez - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

Biden yönetimi, Çin'e ait casus balon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Joe Biden'ın casus balonun bulunmasının ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e planladığı diplomatik ziyareti ertelemesine onay verdiğini belirten Beyaz Saray, "Casus balon yakından takip ediliyor. Tüm seçenekler masada" açıklamasını yaptı.

Çin'in herhangi bir istihbari bilgi almasını zorlaştırdıklarını belirten Beyaz Saray, Başkan'ın balonla ilgili salı günü bilgilendirildiğini ifade etti.

Beyaz Saray, bu balonun kendileri için askeri ya da fiziki tehdit oluşturmadığını bildirdi.

ÇİN'İN CASUS BALONU

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çin casus balonunun ülke hava sahasında uçtuğunun tespit edilmesinin ardından planlanan Çin ziyaretini ertelemişti.

Fotoğraf: AP

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