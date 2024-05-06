Beyaz Saray: 6 haftalık ateşkes ve insani yardımların artırılmasını istiyoruz

Beyaz Saray, Hamas'ın ateşkesin kabul edildiğine ilişkin duyurmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Gazze'de 6 haftalık ateşkes ve insani yardımların artırılmasını istiyoruz, anlaşmaya varmak kesinlikle en iyi sonuç olacak" dendi.

ABD SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

ABD'nin, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasını bölgesel ortaklarıyla gözden geçirdiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak Miller, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz." dedi.

Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var." dedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketinin onayladığını duyurmuştu.

ABD, EL CEZİRE AĞINI KAPATMA KARARINDAN OLDUKÇA KAYGILI

Sözcü Miller, Tel Aviv yönetiminin, Al Jazeera televizyonunun faaliyetlerini durdurma kararından oldukça kaygılı olduklarını söyledi.

Miller, soru üzerine, "İsrail dahil, tüm dünyada basın özgürlüğünü desteklediğimizi ve bu eylemden oldukça kaygılı olduğumuzu açıkça ifade ettik." dedi.

"El Cezire'nin bölgedeki diğer ülkelerde olduğu gibi İsrail'de de faaliyet gösterebilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuşan Miller, ABD'nin, dünya çapında özgür ve bağımsız medyayı "desteklemeye ve savunmaya" devam edeceğini vurguladı.

KIRBY: DEĞERLENDİRİYORUZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de günlük basın brifinginde, Gazze'deki olası ateşkes durumuna ilişkin son durumu ele aldı.

Kirby, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail ve ABD'nin Hamas'ın yanıtını değerlendirdiğini belirtti.

"Rehine anlaşması konusunda Hamas'ın bir yanıtı oldu. Şu anda bunu değerlendiriyoruz. Bunu bölgedeki ortaklarımızla da konuşuyoruz. (CIA) Direktörü Burns bölgede ve şu anda sahada bunun üzerine çalışıyor." diyen Kirby, hassas bir noktada olunduğu için daha ileri bir yorum yapamayacağını söyledi.

Şu noktada herkesin İsrail'in vereceği yanıtı beklediğini ve kendilerinin bu sürecin önüne geçmek istemediğini vurgulayan Kirby, ısrarlı sorulara rağmen Hamas'ın onay verdiği ateşkes önerilerinin ve İsrail'le görüşmelerinin detaylarına girmedi.

"Rehinelerin kurtarılmasını istiyoruz. 6 haftalık bir ateşkesin uygulanmasını istiyoruz. (Gazze'ye) İnsani yardımların artmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Kirby, bu süreçte Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılmasının hem Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest kalması hem de Gazze'deki Filistinliler için "en iyi sonuç" olacağını belirtti.

REFAH'A KARA SALDIRISI

Kirby, İsrail'in Hamas'la bir ateşkese varılsa da varılmasa da Refah'a yönelik bir kara saldırısına hazırlandığı yönündeki haberlerin farkında olduklarını ancak İsrail ordusu adına konuşamayacağını ve bu kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Kirby, "Şu ana dek hep tutarlı olduğumuz ve Başkan'ın da bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ile görüşmesinde de aynı şekilde tutarlı olarak dile getirdiği gibi, biz Refah'ta kara saldırılarını desteklemiyoruz. Bu saldırılar oradaki sivillerin hayatını büyük riske atar." dedi.

Refah'a ilişkin endişelerini İsrail tarafına birçok kez açıkça dile getirdiklerini anlatan Kirby, 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı bu bölgeye yönelik bir kara operasyonunun çok sayıda sivilin hayatını riske atacağını ve bunu görmek istemediklerini vurguladı.

ATEŞKES TEKLİFİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.