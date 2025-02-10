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        Haberler Yaşam Beyaz örtüyle kaplanan Kayseri'nin 'renkli evleri' görüntülendi

        Beyaz örtüyle kaplanan Kayseri'nin 'renkli evleri' görüntülendi

        Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki 'renkli evler' olarak bilinen yüzlerce ev, kar yağışının ardından beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:13
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          Kayseri'de bir süredir etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçede bulunan yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

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          Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

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          Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, kahverengi, turuncu, pembe ve mor gibi renklerin kar beyazıyla iç içe geçmesi, drone ile görüntülendi.

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          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alanın dış cephe boyaması yaklaşık 2 yıl önce yapılmıştı.

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